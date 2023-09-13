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TRT Haber'in acı günü! 17 gün sonra hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TRT Haber'in acı günü! 17 gün sonra hayatını kaybetti

EDİRNE'de, trafik kazası sonucu ağır yaralanan Gazeteci Berk Söylemez, yoğun bakımda tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

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TRT Haber'de kameramanlık görevinin yanı sıra Edirne Haber gazetesinde yazı işleri müdürlüğü de yapan 39 yaşındaki Berk Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken bir taksinin açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Burada 17 gündür yoğun bakımda tutulan Söylemez, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu arada taksi şoförü R.Ö, soruşturmayı yürüten savcının talimatı sonrası gözaltına alındı.

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