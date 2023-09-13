Cem Yılmaz'ın yeni filmi hazır! Fragman yayınlandı

Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak yeni filmi "Do Not Disturb", 29 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

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Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği film, Karakomik Fimler serisindeki kahramanlardan Ayzek'in hayatını konu alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda, Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Mustafa Kırantepe, Zafer Algöz, Diren Polatoğlu, Seda Akman, Can Yılmaz ve Selen Şenay yer alıyor.

İlk fragmanı ve görselleri paylaşılan filmin konusu kısaca şöyle:

"Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılır. Hayatını bir düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur."