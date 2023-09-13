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Çorum'da feci kaza! Kontrolden çıkıp büyükbaş hayvanlara çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da feci kaza! Kontrolden çıkıp büyükbaş hayvanlara çarptı: 2 yaralı

Çorum Sungurlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil büyükbaş hayvanlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 hayvan telef olurken 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Sungurlu ilçesi Kırankışla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Ünal Çelik yönetimindeki 19 UM 069 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı.

Kazada, sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırldı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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