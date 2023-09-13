Muğla'dan 94 ülkeye su ürünleri ihraç ediliyor!

Kültür balıkçılığında önemli yere sahip Muğla'da ve ilçelerdeki tesislerde üretilen su ürünleri, iç pazarın yanı sıra aralarında ABD, Rusya ve Japonya'nın da olduğu ülkelere gönderiliyor

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Muğla'da, çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız üretiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere başka tesislere götürülüyor. Temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balık ürünleri iç pazarın yanı sıra ABD, Rusya ve Japonya başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye satılıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, geçen yıl su ürünlerinde 125 bin tonluk ihracat yaptıklarını ve 804 milyon dolar gelir elde ettiklerini söyledi.

Bu yıl için hedeflerini büyüttüklerini ve emin adımlarla ilerlediklerini belirten Saylak, "2023 için hedefimizi 150 bin ton ihracat ve 1 milyar dolar gelir olarak koymuştuk. İlk 8 ay itibarıyla geçtiğimiz yıla göre 5 bin tonluk ihracat artışı ve gelirde de 21 milyon dolarlık bir artımız var. 2023'ün 8 ayında 553 milyon dolarlık su ürünleri ihracatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Yıl sonu hedefi 1 milyar dolar

Yıl sonuna kadar 1 milyar dolar hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdiklerini anlatan Saylak, ekim ayıyla yeniden ivme kazanacak ihracatın yıl sonu hedeflerine de yansıyacağını kaydetti.

Saylak, bölgedeki tüm firmaların en son modern teknolojileri kullanarak üretim yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız, Muğla Valiliğimiz, Ege İhracatçı Birlikleri, odalarımız ve birliklerimizle kol kola omuz omuza su ürünleri yetiştiriciliğinde ve ihracatında marka olmaya devam ediyoruz. 94 ülkeye ürün ihracatında bulunuyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, ABD, Suudi Arabistan'dan tutun Orta Asya, Rusya, Japonya gibi pek çok ülkeye yetiştiricilerimizin ürünlerini ihraç ediyoruz. Levrek, çipura, alabalık, füme, fileto gibi pek çok ürünün ihracatını yapıyoruz."

Balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçilerle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığına dikkati çeken Saylak, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği ve su ürünleri avcılığının devamı için denizleri temizlediklerini, bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini ifade etti.