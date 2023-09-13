Altın yatırımcısını üzmedi! Kuyumculardan yıl sonu tahmini

Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan durgunluk piyasaları olumsuz etkiliyor. Yaz sezonunda düğünlerdeki yoğunluk, gurbetçilerin gelişi, Arap turistler altın satışlarını artırırken, Eylül ayı ile birlikte bu hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı.

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Kuyumcu Zekeriya Tonyalı, “Altının durgunluğu dünya piyasasındaki olaylardan dolayı. Dünyadaki bazı insanlar altının çok daha değerleneceğini bilhassa Eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş bekleniyor. Yani 2 bin 500 civarlarında olacağı konuşuluyor. Bence olabilir çünkü, senelerden beri altının ONS fiyatı bin 900-bin 920 civarında dolaşıyor, bu maliyetini karşılamıyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hep beraber göreceğiz” dedi.

Yatırımcısını üzmedi

Altının yatırımcısını üzmediğini kaydeden kuyumculardan Erhan Şakar da “Altın yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yani altın uzun süreli bir yatırım aracıdır. Uzun süreli yatırımlarda altın her zaman kazandıracağı garantidir. Yatırımcılara altına yatırım yapmayı tavsiye ederim. Bir kaç gündür piyasalarda bir anormallik söz konusu çok iyi değil. Yaz sezonu bittiği için kış sezonuna girdiği için tüm piyasalarda tabi ki biraz daralma olacaktır. Önceki yıllara oranla değerlendirecek olursak tabi ki piyasalarda düşüşler oldu. Yatırımcılar yılsonuna kadar altının fiyatı 2 bin TL’yi görecek diye söylüyorlar” şeklinde konuştu.