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Bursa'da korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçip motosikletli kadına çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçip motosikletli kadına çarptı

Bursa Orhangazi'de trafik kurallarını ihlal ederek kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kavşaktan geçiş yapmak isteyen motosikletli bir kadına çarptı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halinde olan Remzi S. (58) idaresindeki 48 RE 885 plakalı hafif ticari araç, Göl kavşağında kırmızı ışıkta geçmek isterken bu esnada kavşaktan Göl istikametine doğru gitmekte olan Leyla Ulutaş (32) idaresindeki 16 34 BKS 345 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletin sürücüsü Leyla Ulutaş yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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