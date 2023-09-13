BIST 8.198
DOLAR 26,94
EURO 28,94
ALTIN 1.656,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya tatili canından etti! 20 yaşındaki genç boğularak can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya tatili canından etti! 20 yaşındaki genç boğularak can verdi!

Ankara'dan Antalya'ya tatile gelen 20 yaşındaki genç Kemer'de serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Abone ol

Ankara'dan arkadaşlarıyla Kemer'e tatile gelen Samet Çankır, denizde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Çankır, 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çankır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen gencin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Çankır'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
KYK sonuçları açıklandı Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! KYK sonuçlarına nereden bakılır?
KYK sonuçları açıklandı Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! KYK sonuçlarına nereden bakılır?
Bursa'da korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçip motosikletli kadına çarptı
Bursa'da korkunç kaza! Kırmızı ışıkta geçip motosikletli kadına çarptı
Japonya hükümetinde değişiklik! 5 kadın bakan kabinede
Japonya hükümetinde değişiklik! 5 kadın bakan kabinede
CHP ilçe kongresi karıştı CHP'li milletvekili Burcu Köksal bayıldı! Seni Afyon'dan kazıyacağım tehdidi
CHP ilçe kongresi karıştı CHP'li milletvekili Burcu Köksal bayıldı! Seni Afyon'dan kazıyacağım tehdidi
Altın yatırımcısını üzmedi! Kuyumculardan yıl sonu tahmini
Altın yatırımcısını üzmedi! Kuyumculardan yıl sonu tahmini
Kırmızı ışık ihlali canlarından ediyordu! Çarpışan sürücülerin eşleri yaralandı
Kırmızı ışık ihlali canlarından ediyordu! Çarpışan sürücülerin eşleri yaralandı
Muğla'dan 94 ülkeye su ürünleri ihraç ediliyor!
Muğla'dan 94 ülkeye su ürünleri ihraç ediliyor!
Genç çift, hayatlarının en unutulmaz molasını verdi: Telefon şakası sandık
Genç çift, hayatlarının en unutulmaz molasını verdi: Telefon şakası sandık
Noter onaylı servis plakası üreten şebeke polis baskını
Noter onaylı servis plakası üreten şebeke polis baskını
Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı!
Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı!
Kütahya’da jandarma, kaçak kazı yapan 11 kişiyi yakaladı
Kütahya’da jandarma, kaçak kazı yapan 11 kişiyi yakaladı
Zonguldak'ta polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Zonguldak'ta polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!