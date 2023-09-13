BBP lideri Destici'den CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki: Şeytan kulu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TSK'ya iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki göstererek, CHP'nin yapması gereken adı geçen şeytan kulunu bir an önce disiplin kuruluna sevk etmeleri ve partilerinden ihraç etmeleridir. Bunu yapmadıkları sürece o sözde milletvekilinin açıklamalarına katıldıkları kanaati oluşacaktır." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kamuda tasarruf konusunda gerekli uyarıları yaptığını belirtti.

Bu konuda bir genelge de yayımlandığını ifade eden Destici, ancak kamunun bazı icraatlarında tasarruf konusunda samimiyet görülmediğini kaydetti.

Bunun vatandaşta karamsarlığa, kızgınlığa ve gönül kırgınlığına sebep olduğunu söyleyen Destici, "Vatandaşımız, kamunun uyguladığı tasarrufları ete kemiğe bürünmüş olarak görmek istiyor." dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddialarına değinen Destici, şunları söyledi:

"TSK ve bizler buna çok sert bir şekilde gereken tepkiyi gösterdik ama bekliyoruz bu şeytan kuluyla ilgili CHP ne yapacak? Parti sözcüsünün yaptığı 'Buna katılmıyoruz' türünden açıklamayı yeterli görmüyoruz. Bunu bir geçiştirme, bir unutturma politikası olarak değerlendiriyoruz. CHP'nin yapması gereken adı geçen şeytan kulunu bir an önce disiplin kuruluna sevk etmeleri ve partilerinden ihraç etmeleridir. Bunu yapmadıkları sürece o sözde milletvekilinin açıklamalarına katıldıkları kanaati oluşacaktır."

Destici, savcılığın Tanrıkulu hakkında soruşturma açtığını anımsatarak, "Meclis açılır açılmaz bu şahısla ilgili fezlekeler Meclise gelmeli, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve yargı önünde bu iftiraların bedelini ödemelidir." dedi.

"KİT'lerdeki taşeronların kadro hakkına kavuşmasını arzuluyoruz"

Destici, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce kamuda işe alımlarda mülakatların kaldırılacağı yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatların devam edeceğini ancak uygulanış biçiminin değiştirileceğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, kamuda mülakat sınavlarının kaldırılmasının doğru olduğunu gerekirse diploma notu, yabancı dil ve sertifika çalışmaları değerlendirilerek, atamalar için puantaj sistemi getirilebileceğini kaydetti.

Kadro bekleyen taşeron işçilerine ilişkin soru üzerine Destici, "KİT'lerdeki taşeron sayısı 80-90 bin civarında kaldı. Bunların da kadro hakkına kavuşmasını arzu ediyoruz." dedi.

Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere komşularıyla iyi ilişkiler kurması ve bölgenin hassasiyetlerini gözetmesi gerektiğini ifade eden Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı olan Karabağ'dan tamamen çekilmesi ve yapılan anlaşmadaki imzasının arkasında durması gerektiğini anlattı.