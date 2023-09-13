Caddede yürüyordu! Doktorun başına gelenlere akıl sır ermedi, şüpheli kaçtı
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı yolda yürürken silahlı bir kişi tarafından kaçırıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler doktoru kurtardı.Abone ol
Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Doktor M.E, Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'nda yürürken şüpheli G.E. tarafından silah tehdidiyle aracına alınarak kaçırıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen aracı Samsun-Ankara kara yolunda durdurarak M.E'yi kurtardı.
Bu sırada olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.