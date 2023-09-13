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İş kazasına karşı uyarıyordu, aynı makinede kaza geçirip öldü!

İş kazasına karşı uyarıyordu, aynı makinede kaza geçirip öldü!

Afyonkarahisarlı bir genç sosyal medyada, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için video çekti. Genç adam 2 gün sonra aynı makinede iş kazası geçirip hayatını kaybetti.

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Olay, Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek isteyen Hüseyin Pirinççi (22) isimli genç video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pirinççi video çektikten 2 gün sonra dün gece uyarılarda bulunduğu aynı makineye bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılmayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi. Pirinççi Karaaslan köyünde toprağa verilecek.

Pirinççi yayınladığı videosunda "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunları bastığınız zaman kafanızı Paris’ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar’ diyerek uyarılarda bulunduğu görüldü.

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