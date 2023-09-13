‘Yeşil gastronomi’ ile lezzet şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği Gastronomi Festivali’nin ikincisi 15-17 Eylül tarihleri arasında 'Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi' temasıyla düzenlenecek.

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Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak amacıyla, ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 3 günde 400 binden fazla ziyaretçinin ağırlandığı Bursa Gastronomi Festivali’nin ikincisi 15-17 Eylül tarihleri arasında Merinos Park’ta yapılacak.

Bu yıl 'Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi' temasıyla düzenlenecek lezzet şöleninin tanıtım toplantısı Merinos Park Restoranda Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten ve Mustafa Yavuz, Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Tarım Orman Müdürü Hamit Aygül ve aşçılar ve gastronomi profesyonellerinin katılımıyla yapıldı.

Unutulmaz günler yaşadık

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı’ya başkentlik etmiş, o dönemin eserlerini hala bünyesinde bulunduran eşsiz lezzetleriyle aynı zamanda önemli bir gastronomi şehri olan Bursa’da yaşamanın önemli bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Bursa’nın markalaşmış ve coğrafi işaret tescili bulunan 30 civarında ürünü olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu lezzetlerimizi tanıtmak ve turizme kazandırmak için bu organizasyona geçen yıl başladık. Biz burada stant ücreti almadan maalesef döner ikram edecek firma bulamamıştık. Sağ olsun sonradan iki firmamız çağrımıza kulak verdi ve bir de sosyal tesislerimizin dönerini Bursalılarla buluşturduk. Ama asla pes etmeden sizlerle dönem dönem yaptığımız istişarelerle, yanlışıyla, doğrusuyla Bursa'da ilk kez bir gastronomi festivaliyle, hocalarımızla ilgili paydaşlarla beraber yola çıktık. Kadın kooperatiflerimizi işin içine kattık. Ve gerçekten Bursa unutulmaz günler yaşadı. Önemli tecrübeler kazandık” dedi.

Bu festival, Bursa’nın

İlk festivalin ardından yaptıkları değerlendirme toplantısında, ikinci festivalde stantlarda ücret alınacağını ve buraya katılmanın kolay olmayacağını dile getirdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ve bu yıl maalesef 20 küsur firmamızı alamadık. Ve bir miktar da ücretlendirdik. Hala işin büyük yükünü Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çektiğini ifade etmek istiyorum. Bu festival kişilere, kurumlara, firmalara özel bir festival değil. Bu Bursa'nın festivali. Bursa'nın gastronomi festivali. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir konuya öncülük etmek, aracılık etmek, bu işin arkasında olmak bizim için son derece büyük bir mutluluk. Bursa sahip olduğu tüm değerlerin yanında, aynı zamanda bir tarım şehri. Stantta da bir kısmını gördüğümüz ürünlerin tamamına yakını Bursa'nın bereketli topraklarında yetişen ve tarladan sofralarımıza kadar gelen doğal ürünler. Dolayısıyla bu yıl özellikle temamızı ‘Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ olarak belirledik. Lütfen hep beraber sahip çıkalım. Çok daha güzele taşıyalım. Ve bunu bir çığ misali büyütelim, geliştirelim” diye konuştu.

Bursa mutfağı geleceğe taşınacak

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da Adana ve Mardin gibi Türkiye’nin önemli iki lezzet durağında görev yaptığını hatırlatarak, buradaki tecrübeleriyle, Bursa Gastronomi Festivali’ne katkı sağlayacağını söyledi. Vali Demirtaş, “Adana'da Lezzet Festivali'nin gerçekleştirilmesine öncülük ederken, Mardin'de de gastronomi uygulama merkezinin açılmasıyla kent mutfağının tanıtımına önemli katkılar sağladık. O sebeple bu iki gastronomi merkezi kentte edindiğim tecrübelerin Bursa Gastronomi Festivali'nin gelenekselleşme yolculuğuna ciddi katkıları olacağının kanaatindeyim. Yerel kültürün en önemli parçası olan yeme içme alışkanlıkları, turizm destinasyonunun pazarlanmasında önemli enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda yılın on iki ayına yayılma imkanı bulunan gastronomi turizmi de günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer almaktadır. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Bursa tarihi, kültürü ve stratejik konumuyla geçmişten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kentlerin başında gelmekte. Bu tarihi ve kültürel derinliğin en önemli ögelerinden biri de hiç kuşkusuz yemek kültürüdür. Bize düşen en önemli görev Anadolu'nun enfes lezzetlerine ev sahipliği yapan Bursa'nın yerel ve geleneksel mutfağını dünden bugüne, bugünden geleceğe taşımaktır. Valilik olarak gayretimiz bu yönde, hedefimiz bu istikamette olacaktır” dedi.

Bursa Milletvekilleri adına söz alan Bursa Milletvekili Refik Özen de rahmetli Abidin ustanın yeğeni olduğunu hatırlatarak, gençliğinin Tuz Pazarı'ndaki lokantada bulaşık yıkayarak, et doğrayarak geçtiğini hatırlattı. Bursa’nın bazı değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasında geç kalındığını hatırlatan Özen, “Zengin Bursa mutfağı da bu değerler arasında. Bursa’mızın zengin bir mutfak kültürü var. Bu kültürü tanıtma çalışmalarımıza Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen festival ile geçtiğimiz yıl başlamıştık. İkincisini gerçekleştireceğimiz bu festivalin Bursa turizmine önemli destekleri olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Baştürk ise bereketli topraklara sahip Bursa’nın, göçlerle birlikte zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu hatırlatarak, bu değerin tanıtılması amacıyla düzenlenen festivale katkı için aşçılar olarak ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Başkan Aktaş, Gastronomi Festivali tanıtım toplantısının ardından bir araya geldiği sosyal medya fenomenleriyle de Bursa mutfağı ve kentin turizm değerleri üzerine sohbet etti.