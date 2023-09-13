Vahşet! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Erzurum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Abone ol
Erzurum'da polis ekipleri; Adnan Menderes Mahallesi'nden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.
İhbarda, Piri Ali Baba Camii karşısındaki çöp konteynerine bir bebek bırakıldığı belirtiliyordu.
Olay yerine giden ekipler, çöpteki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı hayatını kaybettiği Adli Tıp'ta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.