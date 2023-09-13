Kılıçdaroğlu'ndan G-20 iddiası: Erdoğan tarihi bir skandala imza attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, katıldığı G20 zirvesinde egemen güçlere boyun eğmiş, Türkiye’nin dışlanmasına göz yummuş, tarihi bir skandala imza atmıştır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sisi' ve "Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru" üzerinden yüklendi.

"Erdoğan, katıldığı G20 Zirvesinde egemen güçlere boyun eğmiş, Türkiye’nin dışlanmasına göz yummuş, tarihi bir skandala imza atmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sisi'nin dizinin dibinde oturdu"

"Önce malum konuyla başlayayım. 2015 yılından bu yana 'ülkeler arasında kalıcı düşmanlık olmaz, bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır bir araya gelmelidir' dediğimiz için bizi 'darbecilik' ile suçlayan Erdoğan, egemen güçlerin baskısıyla, Sisi’nin dizinin dibine oturdu."

"G20 Zirvesinde, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturuldu"

"Ama içeride kaplan kesilip dışarıda süt dökmüş kediye dönen Erdoğan’ın, en utanç verici faaliyeti sadece bu değil" diyen Kılıçdaroğlu, şu sözleri kullandı:

"G20 Zirvesinde, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturuldu. Bu yeni hat, G20 ülkelerinin içinde belki de en stratejik konuma sahip olan Türkiye’yi kapsamıyor. Bu tarihi bir yok sayılmadır, utançtır.

Mersin ve İskenderun gibi limanlara sahip bir ülkenin bu yeni hatta yer almaması, hem ticaret hem de itibar açısından büyük bir kayıptır. İtibarı lükste, şatafatta arayanlar; yaşadıkları olağanüstü lüks hayatı halka 'itibar' diye satanlar, itibarımızı yerle bir etmiştir. Şu fotoğrafta Türkiye’nin olmamasının hiçbir izahı yoktur."

"İçeride aslan dışarıda kedi"

CHP lideri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siz o zirveye Katar Emiri’nin 'hediye(!)' uçağıyla katılırsanız, malvarlığınızın hesabını veremezseniz, egemen güçler azarlayınca her siyah dediğinize beyaz derseniz, sizi böyle rezil ederler.

Erdoğan G20 sonrası uçağına aldığı medyasına 'Türkiyesiz bir koridor olmaz' diye de caka satmış. Peki, bunu zirvede, yüzlerine söyledin mi? 'Bölgede bizim olmadığımız bir masa kurulamaz' dedin mi? Elbette hayır. Çünkü içeride aslan, dışarıda kedi…

Bu yeni hat, basit bir mesele değildir. Ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını çok yakından ilgilendiriyor. Bu skandaldan dönülmesi için var gücümüzle çalışacağız."

Ne olmuştu?

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirveye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yle bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.