Son dakika! İstanbul'da öğrenci yurtlarına, umumi tuvalete ve suya zam geldi

İBB Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda İstanbul'da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücret de, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltildi. Ayrıca kentte 1 lira olan tuvalet kullanım ücreti 2 liraya çıkarıldı.

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İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri konuşuldu. Grupların ortak kararı sonucu yapılan teklifte konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın 62,50 lira olması teklif edildi. Ardından oylamaya geçildi. Oylamada İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 25’lik zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Öğrenci yurtlarına yüzde 36.84 zam

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.

Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi.

Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi. Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.