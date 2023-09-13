BIST 8.061
DOLAR 26,95
EURO 28,95
ALTIN 1.655,71
HABER /  EKONOMİ

Motorin ve benzine zam! Özgür Demirtaş'tan uyku kaçıracak tahmin: Rekorun rekorunun rekoru gelecek...

Motorin ve benzine zam! Özgür Demirtaş'tan uyku kaçıracak tahmin: Rekorun rekorunun rekoru gelecek...

Motorine gece yarısı gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da benzine 1 lira 64 kuruş zam geliyor. Motorinin 40 lirayı aşarak rekor kırması üzerine finans analisti Prof. DR. Özgür Demirtaş'tan gelecek günler için korkutucu tahmin geldi.

Abone ol

Petro fiyatlarının ani yükselişi sonrası motorin ve benzine kallavi zamlar gelmeye başlarken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 40 lirayı aşarak rekor kıran motorin fiyatlarına ilişkin olarak “Rekorun rekoru gelecek” ifadelerini kullandı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar benzin ve motorinin litre fiyatının 50 TL'yi aşmasını bekliyor.

Motorin 40 TL'yi aşıp rekor kırdı

Bugün itibarıyla motorine 2 lira 20 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı. Anadolu illerinde ise motorinin litresi 41 lirayı aştı. 

Benzin bu gece 39 lirayı aşıyor

Motorin zammının ardından bu gece yarısı da benzine zam geliyor. Benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte benzinin litresi de 39 lirayı aşacak.

Yazın bir kenara deyip korkuttu

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 40 lirayı aşarak rekor kırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yazın kenara, daha Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun REKORU kırılacak. Yazın kenara..." ifadesini kullandı. 

Seçim sonrası akaryakıta zam yağdı!

14 Mayıs'taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul'da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç buçuk ayda zam oranı motorinde yüzde 105'i aştı. Benzindeki zam oranı ise yüzde 95 oldu. Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı. Aralık 2021'de 10 TL'yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL'yi aştı. 

İlgili Haberler
Motorinden sonra bu gece de benzine kallavi zam geliyor! 50 liraya hazır olun.... Motorine kallavi zam geldi 40 lirayı aştı! Tabela böyle değişti 13 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı!
Sarıyer'de balık avlamak için zıpkınla dalan şahıs denizde kayboldu!
Sarıyer'de balık avlamak için zıpkınla dalan şahıs denizde kayboldu!
Ezgi Apartmanı 36 kişiye mezar olmuştu! Pastanecilere yakalama kararı
Ezgi Apartmanı 36 kişiye mezar olmuştu! Pastanecilere yakalama kararı
Ayhan Bora Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydı var! Çete, uyuşturucu, cinayet, hırsızlık...
Ayhan Bora Kaplan’ın 16 farklı suçtan kaydı var! Çete, uyuşturucu, cinayet, hırsızlık...
Kastamonu Belediye Başkanı kazaya karıştı!
Kastamonu Belediye Başkanı kazaya karıştı!
Gaziantep'te durudurulan araçta 3 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te durudurulan araçta 3 kilo skunk ele geçirildi
İzmir'de feci kaza! İki otomobile çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü!
İzmir'de feci kaza! İki otomobile çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi
Vahşet! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Vahşet! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan G-20 iddiası: Erdoğan tarihi bir skandala imza attı
Kılıçdaroğlu'ndan G-20 iddiası: Erdoğan tarihi bir skandala imza attı
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü!
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı