Motorin ve benzine zam! Özgür Demirtaş'tan uyku kaçıracak tahmin: Rekorun rekorunun rekoru gelecek...

Motorine gece yarısı gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da benzine 1 lira 64 kuruş zam geliyor. Motorinin 40 lirayı aşarak rekor kırması üzerine finans analisti Prof. DR. Özgür Demirtaş'tan gelecek günler için korkutucu tahmin geldi.

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Petro fiyatlarının ani yükselişi sonrası motorin ve benzine kallavi zamlar gelmeye başlarken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 40 lirayı aşarak rekor kıran motorin fiyatlarına ilişkin olarak “Rekorun rekoru gelecek” ifadelerini kullandı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar benzin ve motorinin litre fiyatının 50 TL'yi aşmasını bekliyor.

Motorin 40 TL'yi aşıp rekor kırdı

Bugün itibarıyla motorine 2 lira 20 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı. Anadolu illerinde ise motorinin litresi 41 lirayı aştı.

Benzin bu gece 39 lirayı aşıyor

Motorin zammının ardından bu gece yarısı da benzine zam geliyor. Benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte benzinin litresi de 39 lirayı aşacak.

Yazın bir kenara deyip korkuttu

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 40 lirayı aşarak rekor kırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yazın kenara, daha Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun REKORU kırılacak. Yazın kenara..." ifadesini kullandı.