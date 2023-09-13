Motorin ve benzine zam! Özgür Demirtaş'tan uyku kaçıracak tahmin: Rekorun rekorunun rekoru gelecek...
Motorine gece yarısı gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da benzine 1 lira 64 kuruş zam geliyor. Motorinin 40 lirayı aşarak rekor kırması üzerine finans analisti Prof. DR. Özgür Demirtaş'tan gelecek günler için korkutucu tahmin geldi.Abone ol
Petro fiyatlarının ani yükselişi sonrası motorin ve benzine kallavi zamlar gelmeye başlarken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 40 lirayı aşarak rekor kıran motorin fiyatlarına ilişkin olarak “Rekorun rekoru gelecek” ifadelerini kullandı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar benzin ve motorinin litre fiyatının 50 TL'yi aşmasını bekliyor.
Motorin 40 TL'yi aşıp rekor kırdı
Bugün itibarıyla motorine 2 lira 20 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı. Anadolu illerinde ise motorinin litresi 41 lirayı aştı.
Benzin bu gece 39 lirayı aşıyor
Motorin zammının ardından bu gece yarısı da benzine zam geliyor. Benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte benzinin litresi de 39 lirayı aşacak.
Yazın bir kenara deyip korkuttu
Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 40 lirayı aşarak rekor kırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yazın kenara, daha Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun REKORU kırılacak. Yazın kenara..." ifadesini kullandı.
Seçim sonrası akaryakıta zam yağdı!
14 Mayıs'taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul'da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç buçuk ayda zam oranı motorinde yüzde 105'i aştı. Benzindeki zam oranı ise yüzde 95 oldu. Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı. Aralık 2021'de 10 TL'yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL'yi aştı.