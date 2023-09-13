BIST 8.061
DOLAR 26,95
EURO 28,95
ALTIN 1.655,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de feci kaza! İki otomobile çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü!

İzmir'de feci kaza! İki otomobile çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü!

zmir-Çeşme Otoyolu'nda iki otomobile çarparak takla atıp bariyerlerin üzerine devrilen otomobilin sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

Aysun Çelikok'un kullandığı 34 GMT 835 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe mevkisinde 34 EPT 978 ve 26 RR 305 plakalı otomobillere çarptı, ardından takla atarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çelikok'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi
Vahşet! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Vahşet! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan G-20 iddiası: Erdoğan tarihi bir skandala imza attı
Kılıçdaroğlu'ndan G-20 iddiası: Erdoğan tarihi bir skandala imza attı
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü!
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı
Samsun'da kenevir hasadı törenle başladı
Samsun'da kenevir hasadı törenle başladı
SMA hastası çocukların fotoğrafıyla dolandırıcılık yaptılar!
SMA hastası çocukların fotoğrafıyla dolandırıcılık yaptılar!
Basketbolda Ege Cup yarın başlıyor!
Basketbolda Ege Cup yarın başlıyor!
Kahramanmaraş'taki deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Tarih netleşti
Kahramanmaraş'taki deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Tarih netleşti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan İZBAN ücretine tepki!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan İZBAN ücretine tepki!
‘Yeşil gastronomi’ ile lezzet şöleni
‘Yeşil gastronomi’ ile lezzet şöleni
Putin: Kuzey Kore ile ilgili kısıtlamalara uyuyoruz ama...
Putin: Kuzey Kore ile ilgili kısıtlamalara uyuyoruz ama...