Gaziantep'te durudurulan araçta 3 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te polis ekiplerinin şüphe üzerine uygulama noktasında durdurduğu araçta 3 kilo skunk ele geçirildi.Abone ol
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Durdurulan araçta yapılan aramalar 3 kilo 300 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.