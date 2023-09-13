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Gaziantep'te durudurulan araçta 3 kilo skunk ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te durudurulan araçta 3 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin şüphe üzerine uygulama noktasında durdurduğu araçta 3 kilo skunk ele geçirildi.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramalar 3 kilo 300 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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