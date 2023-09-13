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Sarıyer'de balık avlamak için zıpkınla dalan şahıs denizde kayboldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sarıyer'de balık avlamak için zıpkınla dalan şahıs denizde kayboldu!

İstanbul Sarıyer'de balık avlamak için zıpkınla denize dalan 31 yaşındaki şahıs su yüzüne çıkamadı. Kaybolan şahıs için Sahil Güvenlik ekipleri arama başlattı.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yeniköy Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, zıpkınla ve ekipmanlarıyla balık avlamak için denize dalan İsa Kulaç (31), bir süre sonra gözden kayboldu.

Kulaç’ın denizden çıkmaması üzerine sahildeki arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, denizde arama çalışması başlattı.

Botlara binen dalgıçlar suya dalarak arama yaptı. Sahil çevresinde ve açıklarında Kulaç’a ait henüz bir ize rastlanılamadı. Genç adamı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Umutlu bekleyişimiz sürüyor’’

İsa Kulaç’ın ağabeyi Beytullah Kulaç, "Kardeşim dün sabah 10.00 civarında buraya gelmiş. İSPARK görevlisine eşyalarını, kimliğini ve bisikletini teslim etmiş. Onun tüpsüz bir dalgıç kıyafeti vardı, kurşun takmış. 10 yıldır buraya geliyor. Buranın esnafı, polis memurları onu tanıyorlar.

Sabah 10.00’da denize girdikten sonra çıkmayınca saat 14.00 sıralarında İSPARK görevlisi arkadaş durumu polise bildiriyor. Onlar da Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber veriyor.

Dün gündüz arama yapıldı fakat bulunamadı. Benim de akşam haberim oldu. Biraz önce de bir dalgıç ekibi daldı. Onlar da bir iz bulamadı. Kardeşim iyi bir yüzücü olduğu için üzerindeki ağırlıkları çıkartıp karşı kıyıya ulaşmış olabilir. Umutlu bekleyişimiz sürüyor. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin’’ dedi.

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