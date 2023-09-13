BIST 8.061
DOLAR 26,95
EURO 28,95
ALTIN 1.655,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kastamonu Belediye Başkanı kazaya karıştı!

Kastamonu Belediye Başkanı kazaya karıştı!

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun bulunduğu panelvanın çarpıştığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Vidinlioğlu'nun bulunduğu Mehmet Ulusoy'un kullandığı 37 BA 403 plakalı panelvan, Kastamonu-Ankara kara yolu Kayı köyü mevkisinde Şerafettin Kubal (64) idaresindeki 06 BN 1444 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şerif Kubal (62) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı Vidinlioğlu ve panelvanda bulunanlar yara almadan atlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te durudurulan araçta 3 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te durudurulan araçta 3 kilo skunk ele geçirildi
İzmir'de feci kaza! İki otomobile çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü!
İzmir'de feci kaza! İki otomobile çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma talebi
Vahşet! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Vahşet! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan G-20 iddiası: Erdoğan tarihi bir skandala imza attı
Kılıçdaroğlu'ndan G-20 iddiası: Erdoğan tarihi bir skandala imza attı
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü!
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı
Samsun'da kenevir hasadı törenle başladı
Samsun'da kenevir hasadı törenle başladı
SMA hastası çocukların fotoğrafıyla dolandırıcılık yaptılar!
SMA hastası çocukların fotoğrafıyla dolandırıcılık yaptılar!
Basketbolda Ege Cup yarın başlıyor!
Basketbolda Ege Cup yarın başlıyor!
Kahramanmaraş'taki deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Tarih netleşti
Kahramanmaraş'taki deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Tarih netleşti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan İZBAN ücretine tepki!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan İZBAN ücretine tepki!