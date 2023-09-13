Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Kayseri'de narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.