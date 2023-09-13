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Adıyaman'da otomobil istinat duvarı çukuruna düştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da otomobil istinat duvarı çukuruna düştü: 1 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı çukuruna düştü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Ali D. idaresindeki 31 D 6330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Örenli Mahallesi Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı karşı kısmında yer alan Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçe istinat duvarı çukuruna düştü.

Meydana gelen kazada sürücü Ali D. yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipler gelene kadar sürücüye ilk müdahale tabur komutanlığındaki jandarma personelleri tarafından yapıldı.

Jandarma ekipleri yaptıkları müdahaleler sonrası yaralıyı olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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