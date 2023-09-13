BIST 8.061
DOLAR 26,95
EURO 28,95
ALTIN 1.655,71
HABER /  SPOR

Gaziantep FK, Rumen santrfor Denis Dragus'u transfer etti

Gaziantep FK, Rumen santrfor Denis Dragus'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen Denis Dragus'u kadrosuna kattı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri Seçil Kömürcü, İdris Kalkan ve Mustafa Kara'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde 24 yaşındaki Rumen santrfor, kendisini sezon sonuna kadar kulübe bağlayacak olan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Denis Dragus'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de GİK toplantısı başladı! 81 il için aday çıkacak mı?
İYİ Parti'de GİK toplantısı başladı! 81 il için aday çıkacak mı?
Ordu'da kaybolan şahsın cesedi Batum'da bulundu
Ordu'da kaybolan şahsın cesedi Batum'da bulundu
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İçerde çok sayıda işçi vardı! 1 ölü 3 yaralı...
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İçerde çok sayıda işçi vardı! 1 ölü 3 yaralı...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Adıyaman'da otomobil istinat duvarı çukuruna düştü: 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil istinat duvarı çukuruna düştü: 1 yaralı
Arap aşiretlerinin ABD ile görüşmesi sonrası PKK/YPG Deyrizor'daki bazı köylerden çıktı
Arap aşiretlerinin ABD ile görüşmesi sonrası PKK/YPG Deyrizor'daki bazı köylerden çıktı
Yeğenini kurşun yağmuruna tutup öldürdü!
Yeğenini kurşun yağmuruna tutup öldürdü!
Son dakika! İstanbul'da öğrenci yurtlarına, umumi tuvalete ve suya zam geldi
Son dakika! İstanbul'da öğrenci yurtlarına, umumi tuvalete ve suya zam geldi
Motorin ve benzine zam! Özgür Demirtaş'tan uyku kaçıracak tahmin: Rekorun rekorunun rekoru gelecek...
Motorin ve benzine zam! Özgür Demirtaş'tan uyku kaçıracak tahmin: Rekorun rekorunun rekoru gelecek...
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı!
Sarıyer'de balık avlamak için zıpkınla dalan şahıs denizde kayboldu!
Sarıyer'de balık avlamak için zıpkınla dalan şahıs denizde kayboldu!
Ezgi Apartmanı 36 kişiye mezar olmuştu! Pastanecilere yakalama kararı
Ezgi Apartmanı 36 kişiye mezar olmuştu! Pastanecilere yakalama kararı