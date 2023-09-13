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Havaya ateş edip, sosyal medyada paylaşan 12 kişi yakalandı!

Havaya ateş edip, sosyal medyada paylaşan 12 kişi yakalandı!

Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 12 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sosyal medya ve internet üzerinde "sanal devriye" çalışması yürüttü.

Havaya ateş etmek suretiyle "Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürmek" suçunu işleyerek, görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 6 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

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