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Didim'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 3 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Didim'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 3 organizatör tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda 3 organizatör tutuklandı, 49 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi Sırtlan Koyu civarında kaçak yoldan Yunan adalarına geçmek isteyen ve makilik alanda gizlenmiş 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmen şahıslara 100 metre mesafede organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs emniyet güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 organizatör ise göçmen kaçakçılığı suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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