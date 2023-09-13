BIST 8.061
DOLAR 26,95
EURO 28,95
ALTIN 1.655,71
HABER /  DÜNYA

İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon! Erdoğan'a karşı çirkin eylem

İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon! Erdoğan'a karşı çirkin eylem

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.

Abone ol

İsveç Meclisinin açılışını fırsat bilerek dün başkent Stockholm'de kent merkezinde toplanan terör örgütü PKK yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer alıyor.

Terör örgütü PKK yandaşlarının, 30 Eylül'de Stockholm'ün merkezinde, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı yapacakları bir gösteri için polisten izin aldıklarını anlatan pankart taşıdığı da görüldü.

İsveç'te PKK provokasyonları

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'yeniden adayımızdır' sözlerini ilk kez yorumladı
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'yeniden adayımızdır' sözlerini ilk kez yorumladı
Altının kilogramı geriledi! 13 Eylül 2023 ne kadar oldu?
Altının kilogramı geriledi! 13 Eylül 2023 ne kadar oldu?
Doktorların atama kurası çekildi! 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu!
Doktorların atama kurası çekildi! 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu!
Amasya'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp savruldu!
Amasya'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp savruldu!
Almanya Rusya'ya ambargoyu böyle deliyor!
Almanya Rusya'ya ambargoyu böyle deliyor!
Havaya ateş edip, sosyal medyada paylaşan 12 kişi yakalandı!
Havaya ateş edip, sosyal medyada paylaşan 12 kişi yakalandı!
Gaziantep FK, Rumen santrfor Denis Dragus'u transfer etti
Gaziantep FK, Rumen santrfor Denis Dragus'u transfer etti
İYİ Parti'de GİK toplantısı başladı! 81 il için aday çıkacak mı?
İYİ Parti'de GİK toplantısı başladı! 81 il için aday çıkacak mı?
Ordu'da kaybolan şahsın cesedi Batum'da bulundu
Ordu'da kaybolan şahsın cesedi Batum'da bulundu
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İçerde çok sayıda işçi vardı! 1 ölü 3 yaralı...
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İçerde çok sayıda işçi vardı! 1 ölü 3 yaralı...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Adıyaman'da otomobil istinat duvarı çukuruna düştü: 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil istinat duvarı çukuruna düştü: 1 yaralı