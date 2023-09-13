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Mersin'de korkunç kaza! Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de korkunç kaza! Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı

Mersin Erdemli'de hakimiyetini kaybederek seyir halindeki otomobile motosikletiyle çarpan Rus sürücü ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre kaza, Akdeniz Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Rus uyruklu Alım Nakhusev yönetimindeki 33 MC 1813 plakalı motosiklet, iddiaya göre yolda aniden arızalanan Hüseyin Z. idaresindeki 33 ATY 78 plakalı otomobile çarptı.

Nakhusev çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrularak ağır yaralandı. Yaralı önce ilçe devlet hastanesine, ardından da Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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