Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye şu anda bununla meşgul" diyerek duyurdu

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Ankara'da görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Katar'ın "Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi" konusunda yoğun görüşmeler içerisinde olduğunu açıkladı. Fidan, İsveç'in NATO üyeliğine onay için de net konuştu.

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Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Katar'ın Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi konusunda yoğun görüşmeler içerisinde olduğunu söyledi. Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde mutabakat zaptı imzalanan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'na değinen Fidan şunları söyledi:

Türkiye, şu anda bununla meşgul

"Şu anda özellikle yine G20'de Cumhurbaşkanımızın katıldığı görüşmelerde gündeme gelen ve desteğimizin teyit edildiği başka bir koridor projesi de Irak üzerinden, Basra Körfezi'nden gelip, Irak üzerinden geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi. Türkiye, şu anda bununla meşgul. Özellikle Irak, BAE, Türkiye, Katar bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde."

Ön görüşmeyi Irak makamlarına da ilettik

"Cumhurbaşkanımız özellikle BAE Devlet Başkanı (Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan) ile yaptığı görüşmede, önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konudaki nihai resmi çalışmaların en azından evrak üzerinde bitirilip pratiğe geçmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu ön görüşmeyi Irak makamlarına da ilettik."

Türkiye bizim için vazgeçilmez ortak

İngiliz Bakan Cleverly, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine ilişkin konuların ele alındığını belirterek, "Türkiye, bizim için, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar başlatabilme konusundaki çabalarını takdir eden Cleverly, "(Türkiye) Ortak güvenliğimiz için son derece önemli, ortak refahımız için son derece önemli. Ancak bunun da ötesinde bizim ilişkimizin Avrupa için bir önemi var, bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli bir ilişki bu." dedi.

İngiliz Bakan, "Her iki ülke de birbirini koruma ve NATO'nun diğer üyelerini koruma konusunda son derece önemli bir taahhüde sahip. Türkiye'nin gerçekten son derece kayda değer biçimde NATO ittifakına askeri taahhütleri olduğunu biliyoruz." dedi.

Sudan'daki iç savaş

İki bakan açıklamalarının ardından basın mensuplarının soruları cevapladı. Sudan'daki iç savaşa dair bir soruya cevap veren Bakan Fidan "Maalesef Sudan’daki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi sorumluluk ve yakınlık hissettiğimizi bu kadim ülkeye ne yapabiliriz onun arayışı içinde oldu. Savaşan tarafların ikisi ile de temaslarımız devam etmekte. Savaşı sonlandırmaya yönelik tüm çabaları desteklemekteyiz." dedi.

Libya'da yaşanan felaket

Libya'ya yapılan yardımlara ilişkin bir soruyu da cevaplayan Fidan "Dost ve kardeş Libya halkına taziyelerimizi yinelemek istiyoruz. Libya’ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İsveç'i NATO üyeliği

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de değerlendiren Fidan "Türkiye, 2022'deki Madrid Zirvesi'nde ve 2023'teki zirvede imzaladığı, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde süreç ilerliyor." dedi.

Türkiye'nin endişelerini konuştuk

Aynı soruya cevap veren İngiliz Bakan ise "NATO üyeliğimizi ve buradaki rolümüzü burada derinlemesine ele aldık. İsveç'in kapasitesi yüksek savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya büyük katkı getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi endişelerini detaylı bir biçimde konuşma fırsatımız oldu. Sorunların ortadan kaldırılmasını ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını diliyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz." dedi.