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Ankara Başsavcılığı'ndan, Ayhan Bora Kaplan paylaşımlarına "gizlilik" soruşturması

Ankara Başsavcılığı'ndan, Ayhan Bora Kaplan paylaşımlarına "gizlilik" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, "soruşturma ile örtüşmeyen bilgilere yer veren, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan" kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu. 

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’da yeraltı dünyasında "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınan ve önceki gün tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve ekibine yönelik soruşturma hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamuoyunda “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen soruşturmamız kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14’ü tutuklanmış, 15’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Firari 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmış olup, gerek firari şüphelilerin yakalanması ve gerekse, suç örgütü tarafından işlendiği iddia olunan diğer eylemlerin delillendirilebilmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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