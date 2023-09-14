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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Köprünün altından çok sular akar'

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Köprünün altından çok sular akar'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) 31 Mart 2024 seçimlerinde Ankara ve İstanbul dahil tüm şehirlerde aday çıkarma kararı sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Mansur Yavaş, seçimlere kadar köprünün altından çok su akacağını söyledi.

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2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olarak CHP listelerinden aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun "Yerel seçimde tüm illerde aday çıkarma" kararı sonrası konuştu. Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından art 2023 seçimleri için CHP'nin Ankara adayı olan etmişti. 

Köprünün altından çok su akar

Sözcü TV'de Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır." dedi. Seçimlere kadar köprünün altından çok su geçeceğini belirten Yavaş, "Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz. Biz de seçime katılacağız ve ben halkımın sağduyusuna, kararına inanıyorum." diye konuştu.


AKŞENER İSTANBUL VE ANKARA MESAJI VERMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul ve Ankara'nın büyük ihtimalle Altılı Masa'nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusuna, "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilir. Öyle adaylar çıkaracağız ki" yanıtını vermişti.
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