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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 danışmanının görevine son verdi! İşte o danışmanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 danışmanının görevine son verdi! İşte o danışmanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanlarının çoğuyla yollarını ayırdı. Görevlerine son verilen danışmanlara tebligat yapılmaya başlandı. Danışmanlığına son verilen isimler arasında Prof. DR. İbrahim Saraçoğlu, Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP eski Genel Başkanı Yaşar Topçu, eski AK Parti milletvekilleri Şükrü Karatepe ve Ayşenur Bahçekapılı gibi isimler de var. Görevine son verilen danışmanların sayısının artabileceği belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanlarının çoğuyla yollarını ayırma kararı aldı. Odatv'nin haberine göre, danışman kadrosuna yaş sınırı getirildiği buna göre 65 yaşını aşanların danışmanlık görevi yürütmemesi kararı alındı. Listedeki isimlerin bazılarının bu karar doğrultusunda görevden alındığı öğrenildi. Odatv’nin haberine göre Külliye’nin yolları ayırdığı isimler şöyle oldu:

İşte görevlerine son verilen Cumhurbaşkanı danışmanları...

- Ayşenur Bahçekapılı: AK Parti eski milletvekili...
- Esengül Civelik: Yalova, Kırklareli ve Muğla'da valilik yaptı. 
- Sefer Turan: Gazeteci Sefer Turan özellikle Filistin ve İsrail konusunda uzman bir gazeteci. 2011 yılından bu yana Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu.
- İbrahim Halil Çelik: Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı.
- Hakkı İlnur Çevik: Gazeteci yazar...
- Fahri Kasırga: 15 Temmuz gecesi derdest edilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri...
- İsrafil Kışla: AK Parti Artvin eski Milletvekili...
- İhsan Şener: AK Parti Ordu eski Milletvekili...
- Yalçın Topçu: BBP eski Genel Başkanı...
- Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Bitkisel tedavilerle bilinen uzman isim...
- Ayşe Türkmenoğlu: AK Parti Konya eski milletvekili
- Ahmet Karayiğit: Eski Yargıtay ve HSYK üyesi...
- Mehmet Akarca: Gazeteci Akarca son olarak ATV Ankara Temsilciliği görevinde bulunmuştu. 
- Şükrü Karatepe: Kayseri eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski Milletvekili...

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