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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 148 personel daha gönderiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 148 personel daha gönderiyoruz

Libya'da sel felaketi nedeni ile bilanço ağırlaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 148 sağlık çalışanının daha İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini bildirdi.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve binlercesinden de haber alınamadığını belirtti.

Koca, bakanlık olarak felaketin ardından Libya'ya, 2 acil müdahale ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ilaç ve tıbbi cihazlar ile 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK timi gönderildiğini anımsattı.

Yeni gönderilecek ekiple 159 sağlık çalışanının Libya halkının yanında olacağını aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece, İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 sahra hastanesi ve 6 acil müdahale ünitesi, 10 ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 acil müdahale aracı aynı gemiyle yolda."

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