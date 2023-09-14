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CHP tarihinde ilk! Kemal Kılıçdaroğlu 'şüpheli' olarak mahkemeye çağrıldı! 'Siyasi yasak' isteniyor

CHP tarihinde ilk! Kemal Kılıçdaroğlu 'şüpheli' olarak mahkemeye çağrıldı! 'Siyasi yasak' isteniyor

CHP'de ilk kez bir genel başkan 'sanık' sıfatıyla tebligatla mahkemeye çağrıldı. Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a 'hırsız' dediği için hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan yargılanacak olan Kılıçdaroğlu hakkında 2 yıl 4 ay hapis ve siyasi yasak isteniyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'siyasi yasak' istendi. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, seçimlerde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3 gün önce (11 Eylül) “Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu” yazan tebligat gönderildiğini yazdı. “Tarihte ilk kez bir CHP genel başkanı sanık olarak tebligatla mahkemeye çağrıldı” diyen Terkoğlu, yargılamanın 7 Mart 2024’te İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacağını duyurdu.

9 yıl önce yaptığı konuşma....

9 yıl önce, 26 Kasım 2014’te, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde, CHP İstanbul bölge toplantısı sırasında yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaretle” suçlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 4 ay arası hapsinin istendiğini belirten Terkoğlu, “Talepleri arasında elbette siyasi yasak da var” diye ekledi.

Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi!

Kılıçdaroğlu, o toplantıda şunları söylemişti: “17 ve 25 Aralık’ta Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluğu oldu, gerçekleşti. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Sonunda bir soruşturma komisyonu kuruldu. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek mahkemeye başvuruyor. Diyor ki, komisyonla ilgili olarak yayın yasağı getirin. TBMM’de kurulan komisyonla ilgili yayın yasağı getirin, diyor. Ve mahkemeden karar çıkarıyor. Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi konumuna geldi Sayın Cemil Çiçek, bunu bir açıklar mısın?" demişti.

Erdoğan Bayraktar şikayetçi oldu

Konuşmada defalarca geçen “hırsız” ifadesi nedeniyle eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın dilekçe vererek şikâyetçi olduğunu belirten Terkoğlu, "Kılıçdaroğlu hakkında 31 Ekim 2016 tarihinde iddianame hazırlanmış. Dokunulmazlığı kalkınca da kamu davası açılmış" dedi.

'Kılıçdaroğlu haberi alınca mutlu oldu'

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, tebligatla ilgili şunları kaydetti: “Dava açıldığı bilgisini genel başkana arz ettiğim sırada mutlu olduğuna tanık oldum. Davaya konu olan olguların tamamının ispatlanması talimatını verdi. İspat hakkı, Türk Ceza Kanunu’nun ve anayasanın verdiği bir hak. Yolsuzluk eleştirilerinin haklı dayanaklarını delil olarak mahkemeye sunacağız, 17-25 Aralık sürecindeki tapelerle ilgili bilirkişi incelemesi talebimiz var. Zaten eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın da ispat hususuna karşı çıkmayacağı dava dosyasında beyan olarak var. Dolayısıyla mahkemenin delilleri toplayacak olması, ses kayıtları hakkında bilirkişi incelemesi yapmak zorunda olması bizi mutlu etti. Bu dava yoluyla, 17-25 Aralık dönemindeki tüm yolsuzlukları ispat etme şansına sahip olacağız.”

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