BIST 8.014
DOLAR 26,94
EURO 28,96
ALTIN 1.654,00
HABER /  EKONOMİ

Benzine çok kallavi zam geldi! İşte 14 Eylül 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine çok kallavi zam geldi! İşte 14 Eylül 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt ürünlerine zam yağmuru devam ediyor. Dün motorine gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da benzine 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. İşte14 Eylül 2023 Perşembe güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları...

Abone ol

Vergi ve kur artışlarının ardından petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. 14 Eylül’den (bugün) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam yapıldı.

Zamlı benzin fiyatları ne kadar oldu?

Son zammın ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 38,47 TL, Avrupa Yakası’nda 38.52 TL oldu. İzmir’de benzinin litre fiyatı 39.22 TL olurken Ankara’da ise 39.10 TL’ye yükseldi.

Motorin 40 lira sınırını aştı

Motorine ise dün yani 13 Eylül’de 2 lira 3 kuruş zam gelmişti. Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,99 TL, Ankara'da 40,53 TL, İzmir'de 40,71 TL seviyesinde bulunuyor.

LPG'ye (otogaz) zam var mı?

LPG'ye şimdilik bir zam gözükmüyor. İstanbul’da LPG litre fiyatı 17,60 TL, Ankara’da 17,59 TL, İzmir’de ise 17,33 TL. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Seçimden sonra benzin-motorine zam yağdı!

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç buçuk ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Benzindeki zam oranı ise yüzde 95 oldu. Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 danışmanının görevine son verdi! İşte o danışmanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 danışmanının görevine son verdi! İşte o danışmanlar...
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayınlandı! Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı!
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayınlandı! Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı!
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Köprünün altından çok sular akar'
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Köprünün altından çok sular akar'
Avrupa Parlamentosu'ndan 'akıl dışı' rapor! AB'ye katılım sürecinin 'mevcut koşullar içinde' başlatılmayacak
Avrupa Parlamentosu'ndan 'akıl dışı' rapor! AB'ye katılım sürecinin 'mevcut koşullar içinde' başlatılmayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye şu anda bununla meşgul" diyerek duyurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye şu anda bununla meşgul" diyerek duyurdu
'Hırsız Kızlar Çetesi' yakayı ele verdi! İstanbul'u illallah ettirmişlerdi
'Hırsız Kızlar Çetesi' yakayı ele verdi! İstanbul'u illallah ettirmişlerdi
Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! '2028'de Erdoğan aday olmayacak'
Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! '2028'de Erdoğan aday olmayacak'
Aile Bakanı Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Rabia'yı ağırladı
Aile Bakanı Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Rabia'yı ağırladı
Ankara Başsavcılığı'ndan, Ayhan Bora Kaplan paylaşımlarına "gizlilik" soruşturması
Ankara Başsavcılığı'ndan, Ayhan Bora Kaplan paylaşımlarına "gizlilik" soruşturması
Maske ve karantina geri mi feliyor? Uzman isim uyardı!
Maske ve karantina geri mi feliyor? Uzman isim uyardı!
ABD enflasyon verisi açıklandı
ABD enflasyon verisi açıklandı