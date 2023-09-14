Benzine çok kallavi zam geldi! İşte 14 Eylül 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt ürünlerine zam yağmuru devam ediyor. Dün motorine gelen 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da benzine 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. İşte14 Eylül 2023 Perşembe güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları...

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Vergi ve kur artışlarının ardından petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. 14 Eylül’den (bugün) itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam yapıldı.

Zamlı benzin fiyatları ne kadar oldu?

Son zammın ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 38,47 TL, Avrupa Yakası’nda 38.52 TL oldu. İzmir’de benzinin litre fiyatı 39.22 TL olurken Ankara’da ise 39.10 TL’ye yükseldi.

Motorin 40 lira sınırını aştı

Motorine ise dün yani 13 Eylül’de 2 lira 3 kuruş zam gelmişti. Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,99 TL, Ankara'da 40,53 TL, İzmir'de 40,71 TL seviyesinde bulunuyor.

LPG'ye (otogaz) zam var mı?

LPG'ye şimdilik bir zam gözükmüyor. İstanbul’da LPG litre fiyatı 17,60 TL, Ankara’da 17,59 TL, İzmir’de ise 17,33 TL. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.