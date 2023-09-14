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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil 19 yaşındaki genci canından etti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil 19 yaşındaki genci canından etti!

Kocaeli Gölcük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Kaza, Gölcük D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki Honda marka 35 DUJ 31 plakalı otomobil, V.A. hakimiyetindeki 41 AGG 871 Citroen marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çağrı Atay'ın abisi Çağatay'ın da 2 Ağustos 2019'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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