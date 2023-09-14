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Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'nın protez kolunu Turkuvaz medya yaptıracak

Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'nın protez kolunu Turkuvaz medya yaptıracak

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak Ister?'in şampiyon yarışmacısı, sözleriyle herkesin gönlünü fetheden Rabia Birsen Göğercin'e atv'nin de içinde yer aldığı Turkuvaz Medya'dan 1 milyon liralık ödülün yanında 'protez kol' müjdesi geldi. Göğerci'nin sağlam olan sağ kolunun neredeyse aynısı olan hareketli bir estetik kol protezi yaptırılacak.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 1 milyon liralık büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, yaptığı açıklamalarla milyonların kalbini fethetmişti. Sol elini kaybeden Göğercin'in hikayesi ve babasıyla ilgili sözleri herkesi duygulandırdı. 

atv'nin de içinde yer aldığı Turkuvaz Medya Grubu, Rabia Birsen Göğercin'e 1 milyon liralık ödülün yanında bir güzel haber daha verdi. Göğercin'in ihtiyacı olan protez kolu, Turkavaz medya tarafından yaptırılacak. Sabah yazarı Yüksel Altuğ, güzel haberi köşesinden duyurdu.

Bizimkiler yine yaptılar yapacaklarını

"Bizimkiler yine yaptılar yapacaklarını" diyen Yüksel Aytuğ, "Kim Milyoner Olmak İster?'in şampiyon yarışmacısı, hepimizin gönüllerinin sultanı Rabia Birsen Göğercin'e hem 1 milyon liralık ödülü verilecek hem de Turkuvaz Medya Grubu tarafından ona sol kolunun neredeyse aynısı olan hareketli bir estetik kol protezi yaptırılacak." dedi.

Dün 'yok mu bir hayırsever' demiştim

Dünkü yazısında "Yok mu Göğercin'e kanat takacak bir hayırsever?" diye çağrıda bulunduğunu hatırlatan Yüksel Aytuğ, "Aslında adım gibi emindim bizim grubun taşın altına hemen elini sokacağından. Ben sadece televizyon diliyle "teaser" (merak uyandırıcı tanıtım) yapmıştım.
Turkuvaz sadece doğru haberin, özgür medyanın değil, iyiliğin de rengi..." ifadelerini kullandı.

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