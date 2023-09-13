Ödül eriyip gitmişti, Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti! Yarışamın para ödülü bakın ne kadar oldu

2011 tarihinden itibaren ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, şimdilerde sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, herkesin severek takip ettiği bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz bölümünde tarihi bir an yaşandı.