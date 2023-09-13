Ödül eriyip gitmişti, Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti! Yarışamın para ödülü bakın ne kadar oldu
ATV ekranlarının sevilerek takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz gün final sorusunu bilerek büyük ödül 1 milyon TL'ye sahip olan Rabia Birsen Güvercin'in ödülü birçok ünlü isimden eleştiri aldı. Yarışmada verilen paranın enflasyon nedeniyle düşük olduğu yorumları üzerine yarışmada büyük ödül değişti. Yarışma yeni sezonuna 5 milyon TL'lik para ödülü ile devam edecek.
2011 tarihinden itibaren ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, şimdilerde sunuculuğunu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı, herkesin severek takip ettiği bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz bölümünde tarihi bir an yaşandı.
Yarışmada final sorusunu bilerek 6. defa 1 milyonluk soruyu görebilen ve 1 milyon TL'yi kazanan Rabia Birsen Güvercin tüm Türkiye'nin takdirini kazandı.
Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin'in kazandığı 1 milyon TL ise birçok kişi tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.
Gazeteci Fatih Altaylı ve Vergi uzmanı Ozan Bingöl gibi ünlü isimler yarışmacının kazandığı 1 milyon TL'yi 2011 yılının 1 milyon TL'si ile karşılaştırdı.