BIST 8.014
DOLAR 26,95
EURO 29,01
ALTIN 1.652,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Burdur'da gençlerin bıçaklı kavgası kan akıttı! 17 yaşındaki yabancı uyruklu göğsünden bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Burdur'da gençlerin bıçaklı kavgası kan akıttı! 17 yaşındaki yabancı uyruklu göğsünden bıçaklandı

Burdur'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki grup gencin kavgasında ortaya bıçaklar çıktı. Kavgada 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç göğsünden bıçaklandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan, aralarından biri yabancı uyruklu olan iki grup genç arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.B.S (18) yanında taşıdığı bıçakla yabancı uyruklu Z.M.’yi (17) göğüs bölgesinden bıçakladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini duyan iki grup kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri kaçan şahısları bulmak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar esnasında bulunan H.B.S. gözaltına alınırken diğer gruptan olup bıçakla yaralanan Z.M. de bulunarak ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Z.M.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 148 personel daha gönderiyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 148 personel daha gönderiyoruz
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil 19 yaşındaki genci canından etti!
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil 19 yaşındaki genci canından etti!
Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un rütbeleri geri takıldı! Canan Kaftancıoğl ve Selahattin Demirtaş sözleri sonrası sökülmüştü
Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un rütbeleri geri takıldı! Canan Kaftancıoğl ve Selahattin Demirtaş sözleri sonrası sökülmüştü
Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'nın protez kolunu Turkuvaz medya yaptıracak
Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'nın protez kolunu Turkuvaz medya yaptıracak
CHP tarihinde ilk! Kemal Kılıçdaroğlu 'şüpheli' olarak mahkemeye çağrıldı! 'Siyasi yasak' isteniyor
CHP tarihinde ilk! Kemal Kılıçdaroğlu 'şüpheli' olarak mahkemeye çağrıldı! 'Siyasi yasak' isteniyor
Benzine çok kallavi zam geldi! İşte 14 Eylül 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...
Benzine çok kallavi zam geldi! İşte 14 Eylül 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 danışmanının görevine son verdi! İşte o danışmanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 danışmanının görevine son verdi! İşte o danışmanlar...
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayınlandı! Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı!
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayınlandı! Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı!
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Köprünün altından çok sular akar'
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e cevap! 'Köprünün altından çok sular akar'
Avrupa Parlamentosu'ndan 'akıl dışı' rapor! AB'ye katılım sürecinin 'mevcut koşullar içinde' başlatılmayacak
Avrupa Parlamentosu'ndan 'akıl dışı' rapor! AB'ye katılım sürecinin 'mevcut koşullar içinde' başlatılmayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye şu anda bununla meşgul" diyerek duyurdu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Türkiye şu anda bununla meşgul" diyerek duyurdu