Burdur'da gençlerin bıçaklı kavgası kan akıttı! 17 yaşındaki yabancı uyruklu göğsünden bıçaklandı

Burdur'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki grup gencin kavgasında ortaya bıçaklar çıktı. Kavgada 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç göğsünden bıçaklandı.

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Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan, aralarından biri yabancı uyruklu olan iki grup genç arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.B.S (18) yanında taşıdığı bıçakla yabancı uyruklu Z.M.’yi (17) göğüs bölgesinden bıçakladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini duyan iki grup kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri kaçan şahısları bulmak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar esnasında bulunan H.B.S. gözaltına alınırken diğer gruptan olup bıçakla yaralanan Z.M. de bulunarak ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Z.M.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.