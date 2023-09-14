BIST 8.014
DOLAR 26,95
EURO 29,00
ALTIN 1.652,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da polis ekiplerinden dev uyuşturucu operasyonu! 87 polis uyuşturucuya göz açtırmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da polis ekiplerinden dev uyuşturucu operasyonu! 87 polis uyuşturucuya göz açtırmadı

Tekirdağ'da narkotik polis ekipleri 2 farklı ilçede uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Abone ol

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

Uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 13 adreste 14 şahsın yakalanmasına yönelik toplam 87 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 400 gram bonzai, 1 fişek esrar maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlemler yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı!
Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı!
Erdoğan imzaladı Karar Resmi Gazete'de! 5 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Erdoğan imzaladı Karar Resmi Gazete'de! 5 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu geriliminin nedeni ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu geriliminin nedeni ortaya çıktı
Madde bağımlısı şahıs silahlı kavga ihbarına gelen polislere kurşun yağdırdı!
Madde bağımlısı şahıs silahlı kavga ihbarına gelen polislere kurşun yağdırdı!
Kredi kartında olmayan oldu rekor kırdı! Sınırlandırma getirilecekti ama...
Kredi kartında olmayan oldu rekor kırdı! Sınırlandırma getirilecekti ama...
Bomba CHP kulisi! Özgür Özel'e de rakip çıktı! CHP'de sürpriz bir isim genel başkanlığa aday oluyor
Bomba CHP kulisi! Özgür Özel'e de rakip çıktı! CHP'de sürpriz bir isim genel başkanlığa aday oluyor
Prof. Nihat Hatipoğlu'ndan korkutan haber!
Prof. Nihat Hatipoğlu'ndan korkutan haber!
Ukrayna'da güzellik yarışmasında savaş krizi! "Rusya yanlısı" oldukları gerekçesiyle diskalifiye oldular
Ukrayna'da güzellik yarışmasında savaş krizi! "Rusya yanlısı" oldukları gerekçesiyle diskalifiye oldular
İstanbul'da 10 milyon liralık dolandırıcılık şebekesi çökertildi!
İstanbul'da 10 milyon liralık dolandırıcılık şebekesi çökertildi!
Burdur'da gençlerin bıçaklı kavgası kan akıttı! 17 yaşındaki yabancı uyruklu göğsünden bıçaklandı
Burdur'da gençlerin bıçaklı kavgası kan akıttı! 17 yaşındaki yabancı uyruklu göğsünden bıçaklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 148 personel daha gönderiyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 148 personel daha gönderiyoruz
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil 19 yaşındaki genci canından etti!
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil 19 yaşındaki genci canından etti!