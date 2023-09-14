Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu geriliminin nedeni ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir süredir birbirlerine mesafeli duruşları kulislerde "Küsler mi" tartışmalarına yol açtı. Gerilimin arkasında İmamoğlu'nun ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde olmak istemesinin yattığı ortaya çıktı.

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CHP'nin 100. yıl kutlamasında olmayan İmamoğlu'nun adaylığının da gecikmeli açıklanması tartışmalara yol açtı. CHP kaynaklarından "Küslük değil, ‘pazarlık gerginliği’ de denebilecek kontrollü gerginlik bu" değerlendirmesi geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; CHP kaynakları, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pazarlık gerginliği"

"Adaylık açıklamasının gecikmesinin rahatsızlık yaratması normal. Canan Kaftancıoğlu ile yaşadığı gerilimler nedeniyle yeni İstanbul il başkanının kim olacağı da Ekrem Bey için önemli. Ancak İstanbul delegasyonundaki dağılımın zorlu pazarlık süreçlerine yol açması da bir başka gerilim nedeni. Her ne kadar Kemal Bey, ‘Adayımız’ dese de bu işin sonu değil, Ekrem Bey için ilçe belediye başkan adayları da bir başka sorun kaynağı. Birlikte çalışacağı bu adayların belirlenmesi noktasında da büyük beklentileri var. Sonuçta bunların ‘pazarlık’ sürecine, bu zorlu sürecin de bir gerginliğe yol açması doğal. O nedenle bunu küslük değil de ‘pazarlık gerginliği’ denebilecek kontrollü bir gerginlik diye değerlendirmek daha doğru olabilir."