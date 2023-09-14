En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atılıyor. Emekli maaşı zammı çalışmaları, TBMM'nin açılmasıyla birlikte başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatı verdiğini duyurarak milyonlarca emekliyi sevindiren haberin detaylarını paylaşmıştı. Peki ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman son gelişmeleri A Haber canlı yayında aktardı.

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Meclis'in açılmasıyla beraber emekliye zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor. Emekliye zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarının neticelenmesi sonrası taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman'ın A Haber canlı yayınında milyonlarca vatandaşın beklediği emekli maaşlarına yönelik açıklamalarında yer alan satır başları:

Orta vadeli projeler açıklandı. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon verileri de hem Temmuz hem de Ağustos ayının enflasyon farkları belirlenince, 2023 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 65'e yükselmiş oldu. 3 Ocak 2024'te bu durum netlik kazanmış olacak.

2023 yılı enflasyon beklentisi tahmin edilen gibi yüzde 65 çıkar ise 6 aylık enflasyon farklı yüzde 37,76 oluyor. Enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşını direkt etkiliyor.

"En düşük memur aylığı..."

6 aylık enflasyon beklentisinin tutması halinde bugün itibarıyla 7 bin 500 TL maaş alan emeklinin, en düşük aylığı 10 bin 350 TL'ye yükselmiş oluyor. Bu noktada yüzde 38'lik bir artış enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için garanti diyebiliriz.

Aslında birden çok çözüm maddesi var. Bunlardan bir tanesi refah payı; Enflasyonun üstüne biraz daha eklemeye yapılabilir gibi görünüyor. Bir diğeri ise en düşük taban aylık denilen tutar olan 7 bin 500 TL biraz daha yukarıya çıkartılabilir. Üçüncüsü ise, bugüne kadar çok gördüğümüz kamu çalışanlarına verilen seyyanen zam; bütün emeklilere enflasyon dışında şu kadar da seyyanen zam verilecek gibi bir formül gelebilir.