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Emeklinin ocak ayında cebine girecek zam netleşti! İşte en düşük emekli maaşı

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Emeklinin ocak ayında cebine girecek zam netleşti! İşte en düşük emekli maaşı

Ekonomide önümüzdeki 3 yıl boyunca izlenecek yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) başladı. Programın detayları açıklanırken enflasyon tahminleri de güncellendi. Böylece memur ve emekli maaşları için tahmini zam oranları da değişti. Peki OVP sonrası yeni zam oranları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin ocak ayında cebine girecek zam netleşti! İşte en düşük emekli maaşı

Emekliler bir süredir ara zam için Meclis'in açılacağı ekim ayını beklerken dün gelen açıklamayla beklentiler yıl sonuna ertelendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ara zam hazırlıkları olduğunu belirtirken tarih verdi.

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Emeklinin ocak ayında cebine girecek zam netleşti! İşte en düşük emekli maaşı

Bir diğer yandan emekliler yeni zam oranını merak ediyor. OVP ile birlikte zam tahminleri değişti.

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Emeklinin ocak ayında cebine girecek zam netleşti! İşte en düşük emekli maaşı

Merkez Bankası'nın yüzde 62 olarak tahmin ettiği yıl sonu enflasyonu OVP'de yüzde 65 ile güncellendi. 

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Emeklinin ocak ayında cebine girecek zam netleşti! İşte en düşük emekli maaşı

Bu rakama göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Böylece emekliler yüzde 37,76'lık zammı garantilemiş oldu.

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