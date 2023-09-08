Emeklinin ocak ayında cebine girecek zam netleşti! İşte en düşük emekli maaşı
Ekonomide önümüzdeki 3 yıl boyunca izlenecek yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) başladı. Programın detayları açıklanırken enflasyon tahminleri de güncellendi. Böylece memur ve emekli maaşları için tahmini zam oranları da değişti. Peki OVP sonrası yeni zam oranları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekliler bir süredir ara zam için Meclis'in açılacağı ekim ayını beklerken dün gelen açıklamayla beklentiler yıl sonuna ertelendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ara zam hazırlıkları olduğunu belirtirken tarih verdi.
Bir diğer yandan emekliler yeni zam oranını merak ediyor. OVP ile birlikte zam tahminleri değişti.
Merkez Bankası'nın yüzde 62 olarak tahmin ettiği yıl sonu enflasyonu OVP'de yüzde 65 ile güncellendi.
Bu rakama göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Böylece emekliler yüzde 37,76'lık zammı garantilemiş oldu.