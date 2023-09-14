BIST 7.986
DOLAR 26,95
EURO 28,96
ALTIN 1.652,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı

ARNAVUTKÖY'de inşaat çalışması esasında alınan hafriyat, yanda bulunan başka bir binanın kaymasına neden oldu. Kayan bina boşaltılarak mühürlendi. Tedbir amaçlı inşaat çalışması durdurulurken, tehlike oluşturabilecek alanlar da bariyerler ile kullanıma kapatıldı. Yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Abone ol

Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanında dün hafriyat alımı yapıldığı esnada yan tarafta bulunan binanın kaydığı fark edildi. Yanındaki apartman ile bitişik olan binanın yaklaşık 10 cm ayrılması nedeniyle vatandaşlar tarafından belediye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı daireleri ve bir işyerini mühürleyerek girişleri yasaklarken inşaat çalışması da durduruldu. Ekipler tehlike oluşturabilecek alanlara giriş yapılmasını engellemek için demir bariyerlerle güvenli alan oluşturdu.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

“Tedbir amaçlı mühürlendi”

Olayı anlatan esnaf Mustafa Çakır, “Burada hafriyat alınırken açıldı. Yan tarafta bir inşaatta hafriyat alındıktan sonra açılma oldu. Komşuyla aramızı açtılar yani. Dairelerde herhangi bir zarar yok, sorduk bir çatlama olmadığı söyleniyor. Biz açılınca fark ettik. Şu anda tedbir amaçlı mühürlendi bina. Belediye kararına göre yıkılıp, yıkılmayacağı belirlenecek” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AP'nin raporuna tepki!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AP'nin raporuna tepki!
36 saatte 120 tekneyle 6 bin göçmen geldi adada acil durum ilan edildi
36 saatte 120 tekneyle 6 bin göçmen geldi adada acil durum ilan edildi
Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi
Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı
7 bin 500 üzeri maaş alanlara seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş konuştu
7 bin 500 üzeri maaş alanlara seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş konuştu
Aman dikkat! İdrardaki kanama kanser habercisi olabilir!
Aman dikkat! İdrardaki kanama kanser habercisi olabilir!
Tekirdağ'da polis ekiplerinden dev uyuşturucu operasyonu! 87 polis uyuşturucuya göz açtırmadı
Tekirdağ'da polis ekiplerinden dev uyuşturucu operasyonu! 87 polis uyuşturucuya göz açtırmadı
Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı!
Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı!
Erdoğan imzaladı Karar Resmi Gazete'de! 5 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Erdoğan imzaladı Karar Resmi Gazete'de! 5 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu geriliminin nedeni ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu geriliminin nedeni ortaya çıktı
Madde bağımlısı şahıs silahlı kavga ihbarına gelen polislere kurşun yağdırdı!
Madde bağımlısı şahıs silahlı kavga ihbarına gelen polislere kurşun yağdırdı!
Kredi kartında olmayan oldu rekor kırdı! Sınırlandırma getirilecekti ama...
Kredi kartında olmayan oldu rekor kırdı! Sınırlandırma getirilecekti ama...