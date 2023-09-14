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Denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf'tan acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf'tan acı haber

SİNOP’ta bir hafta önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yusuf Mar’ın cansız bedeni Akliman mevkiinde boğulma olayının gerçekleştiği yerin 1200 metre batısında sahilden 330 metre açıkta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-72 lastik bot personeli tarafından fark edildi.

Ekipler 16 yaşındaki Mar’ın cesedini bota alarak karaya ulaştırdı. Mar’ın cansız bedeni Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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