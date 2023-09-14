BIST 7.986
DOLAR 26,95
EURO 28,96
ALTIN 1.652,82
HABER /  GÜNCEL

Mahkeme son sözü söyledi! Hepsi İBB için taksiye dönüşecek

Mahkeme son sözü söyledi! Hepsi İBB için taksiye dönüşecek

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlenen özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararının mahkeme tarafından da onaylandığını duyurdu. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşen taksiler İstanbullulara nitelikli, güvenli taksi hizmeti sunacak.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UKOME’de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlenen özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararına dava açılarak alınan kararın hukuka uygun olmadığı iddia edilmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstinaf Mahkemesi'nin de birinci derece mahkemesinin kararını onadığını ve açılan davayı reddettiğini duyurdu.

Gökce'nin paylaşımları şöyle:

UKOME'de atıl hatlardaki taksi-dolmuş ve minibüslerin belirlediğimiz özel şartları taşıyan taksilere dönüşmesi kararı almıştık. UKOME'de alınan bu karara karşı bir taksi kooperatifi dava açarak alınan kararın hukuka uygun olmadığını iddia etti.

Davaya bakan birinci derece mahkemesi konuyla ilgili tüm esnaf odalarının olumlu görüş verdiği, dönüşüme girecek minibüslerin kura yöntemiyle belirlenmesinin hakkaniyete uygun olduğu, mevzuat hükümleri uyarınca taksi sayı ve tarifelerini belirleme yetkisinin UKOME'de bulunduğu, minibüs ve taksi – dolmuşların taksiye dönüşmesini engelleyen bir mevzuat hükmü de bulunmadığı gerekçesiyle açılan davayı reddetmişti.

Bugün itibarıyla aynı gerekçelerle İstinaf Mahkemesi de birinci derece mahkemesinin kararını onadı ve açılan davayı reddetti. Türkiye’ye emsal olacak bu karar bizi sevindirdi. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşerek İstanbullulara nitelikli, güvenli taksi hizmeti sunmak isteyen tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf'tan acı haber
Denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf'tan acı haber
Yapay zeka yaptı: Türkiye haritası komple değişti! O ilin adı 'Atatürk' oldu
Yapay zeka yaptı: Türkiye haritası komple değişti! O ilin adı 'Atatürk' oldu
Kıraç Sakarya Zaferi'nin yıldönümünde sahneye çıktı!
Kıraç Sakarya Zaferi'nin yıldönümünde sahneye çıktı!
Türkiye Basketbol Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlıyor!
Türkiye Basketbol Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlıyor!
Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı
Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina kaydı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri 6 şahıs gözaltına alındı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri 6 şahıs gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AP'nin raporuna tepki!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AP'nin raporuna tepki!
36 saatte 120 tekneyle 6 bin göçmen geldi adada acil durum ilan edildi
36 saatte 120 tekneyle 6 bin göçmen geldi adada acil durum ilan edildi
Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi
Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı
7 bin 500 üzeri maaş alanlara seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş konuştu
7 bin 500 üzeri maaş alanlara seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı İsa Karakaş konuştu
Aman dikkat! İdrardaki kanama kanser habercisi olabilir!
Aman dikkat! İdrardaki kanama kanser habercisi olabilir!