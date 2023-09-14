İran, İsrail'i uyardı! Üst düzey yetkilileri suikastla tehdit etmişti!

İran, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tahran'da ülkenin en üst düzey yetkililerine suikast tehditlerine karşı Tel Aviv yönetimine uyarıda bulundu.

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Konuşmasında Mossad Başkanı David Barnea'nın, İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast tehditlerine işaret eden Selami, "Siyonistler, yeni anlamsız sözler etmeye başladı. Bizi suikastla tehdit ediyorlar. O halde onlara diyorum ki daha önceki suikastlar sizi daha güvenli hale getirdiyse devam edin." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de Mossad'ın tehditlerine ilişkin İsrail'in "gayrimeşru hedeflerine ulaşmak için terörist eylemlere başvurma konusunda sicile sahip olduğunu" savundu.

Kenani, ülkesinin İsrail hükümetinin "aptalca" girişimlerine kararlı yanıt vermekten geri durmayacağını söyledi.

Mossad Başkanı David Barnea, 10 Eylül'de yaptığı bir konuşmada, İran'ı, İsrail vatandaşlarını hedef alan uluslararası "terör" kampanyasını yoğunlaştırmakla suçlamıştı.

Barnea, "sahadaki işbirlikçilerinden en üst rütbelere kadar İran'ın derinliklerinde hatta Tahran'da İran'a bedel ödetilebilecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

İran, daha önce İsrail tarafından doğrudan kabul edilmese de İsrail'in düzenlediği üst düzey isimlere yönelik çok sayıda suikastın hedefi olmuştu. Bunlardan en önemlisi 27 Kasım 2020'de nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesiydi.