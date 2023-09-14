Ahmet Ercan 2 ilin deprem riskini paylaştı: Dikkat çeken uyarı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hatay ve Hakkari'de görülebilecek deprem büyüklüğünü paylaştı.

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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan H harfi ile başlayan iki ile ilişkin deprem raporunu açıkladı.

Hatay ve Hakkâri için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Ercan, Hatay için uyardı:

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Hakkari, M7.2, Hatay; M7.3. 6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı 11 il depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır."

Hatay'la ilgili bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna yanıt veren Prof. Dr. Ercan, "Hatay tüm ilçeleriyle dağlık kesime kaydırılmalıdır. Sağlam yerde, sağlam yapı sorun biter" ifadelerini kullandı.

Ercan, "Hatay'da yakın gelecekte en çok kaç büyüklüğünde depremler beklenir?" sorusuna ise "Artçılar olur" cevabını verdi.