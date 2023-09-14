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Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Aydın'ın köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahısa yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Köşk Baklaköy Mahallesi Kanal mevkiinde T.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 85 Gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, adli makamlarca tutuklandı. , Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

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