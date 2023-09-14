Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 8.035,70 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,82 puan artışla ve yüzde 0,27 değer kazanarak 8.035,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 azalırken, holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren ise yüzde ise bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,8 değer kaybıyla 8.013,89 puandan tamamladı.