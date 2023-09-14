AK Parti kulislerinden emekli zammı haberi! Abdulkadir Selvi duyurdu: Bir kereye mahsus 'seyyanen' zam...

Milyonlarca emekli Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte maaşlarında yapılacak düzenlemeyi beklerken, AK Parti kulislerini yakından bilen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekliye yapılacak zamla ilgili yaptığı görüşmeleri aktardı. Selvi, "En düşük emekli maaşından başlayarak seyyanen zam yapılacak. Ancak bu bir kereye mahsus m yoksa yl sonuna kadar mı henüz net değil" dedi.

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Milyonlarca memur, SGK ve Bağ-Kur emeklisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek zammı bekliyor. Emekliye zam düzenlemesi için 1 Ekim’de yeniden açılacak Meclis’in en düşük emekli maaşı dahil yeni bir artış hazırlığında olduğu öğrenildi. Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin Ankara’dan edindiği kulis bilgisini paylaşan Gazeteci Abdulkadir Selvi, “Ankara’da ulaşabildiğim yerlere sordum. Ocak ayına kalmadan bu düzenlemenin yapılacağı yönünde bilgiye ulaştım” dedi.

Masada 3 formül var ama en güçlüsü...

5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, oransal zam ve seyyanen zam gibi üç formül gündeme gelirken, emekli zammı düzenlemesi seyyanen artış yapılacağını kaydeden Selvi, “Benim edindiğim bilgi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın üzerinde yaptığı çalışma seyyanen bir zam olması yönünde." dedi...

Ekim ayında bir defa mı olacak yoksa...

"Seyyanen zammın da en düşük emekli maaşından başlamak üzere hem memur hem SGK hem de Bağ-Kur emeklilerine olacağı yönünde bilgi aldım" diyen Abdulkadir Selvi, "Ancak bu zam Ekim ayında bir defa mı olacak yoksa Ekim-Kasım-Aralık ayında 3 ay boyunca mı verilecek? Henüz onu netleştiremedim. Zaten Ocak ayında normal artışlar ve enflasyon farkı gelecek” ifadelerini kulandı.