Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan kasırga Türkiye'de de olur mu?

Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan 'Daniel Fırtınası'nın Türkiye'de Antalya, Mersin, Adana bölgelerini teğet geçtiği iddia edilmişti. Peki Türkiye'de de kasırga olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu soruya yanıt verdi.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Libya'yı ve Yunanistan'ı etkileyen kasırgayı değerlendirirken, Türkiye'de kasırga olmayacağını ama şiddetli fırtına olabileceğini belirtti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye’de kasırga olmaz ama şiddetli fırtına pekâlâ olur. Bu da sellere, baskınlara sebebiyet verebilir. Öncelikle ‘Daniel’ fırtınasının etkisi şu an yavaşlamış durumda ancak Libya’yı 80-90 kilometre hızla vurdu. 60 kilometreyi geçen, Akdeniz’de görülen şiddetli fırtınalara biz ‘medi-cane’ diyoruz.

Kasırga ise Ekvatoral bölgede, 0 ile 30 enlemleri arasında oluyor ve saatte 250 km. hıza çıkabiliyor. Bunlara ABD’de ‘hurri-cane’ Japonya’da ‘tayfun’ deniyor. Fırtınadan çok büyük. Dolayısıyla Ekvatoral bölgede de olmadığımız için Türkiye’de kasırga yani hurricane gibi bir tehlike yok. Ama ‘şiddetli’ fırtına ve onun yol açacağı felaketlerle burun burunayız.”