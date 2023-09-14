BIST 7.986
DOLAR 26,95
EURO 28,96
ALTIN 1.652,82
HABER /  GÜNCEL

Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan kasırga Türkiye'de de olur mu?

Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan kasırga Türkiye'de de olur mu?

Libya ve Yunanistan'ı vuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan 'Daniel Fırtınası'nın Türkiye'de Antalya, Mersin, Adana bölgelerini teğet geçtiği iddia edilmişti. Peki Türkiye'de de kasırga olur mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu soruya yanıt verdi.

Abone ol

 Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Libya'yı ve Yunanistan'ı etkileyen kasırgayı değerlendirirken, Türkiye'de kasırga olmayacağını ama şiddetli fırtına olabileceğini belirtti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de kasırga olmaz ama şiddetli fırtına pekâlâ olur. Bu da sellere, baskınlara sebebiyet verebilir. Öncelikle ‘Daniel’ fırtınasının etkisi şu an yavaşlamış durumda ancak Libya’yı 80-90 kilometre hızla vurdu. 60 kilometreyi geçen, Akdeniz’de görülen şiddetli fırtınalara biz ‘medi-cane’ diyoruz.

Kasırga ise Ekvatoral bölgede, 0 ile 30 enlemleri arasında oluyor ve saatte 250 km. hıza çıkabiliyor. Bunlara ABD’de ‘hurri-cane’ Japonya’da ‘tayfun’ deniyor. Fırtınadan çok büyük. Dolayısıyla Ekvatoral bölgede de olmadığımız için Türkiye’de kasırga yani hurricane gibi bir tehlike yok. Ama ‘şiddetli’ fırtına ve onun yol açacağı felaketlerle burun burunayız.”

ÖNCEKİ HABERLER
Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
AK Parti kulislerinden emekli zammı haberi! Abdulkadir Selvi duyurdu: Bir kereye mahsus 'seyyanen' zam...
AK Parti kulislerinden emekli zammı haberi! Abdulkadir Selvi duyurdu: Bir kereye mahsus 'seyyanen' zam...
İYİ Partili Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun 'ittifak şart' çıkışına net yanıt verdi
İYİ Partili Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun 'ittifak şart' çıkışına net yanıt verdi
59 gündür kayıptı! Alıkonulan kadın Müge Anlı'nın canlı yayınında polis ekipleri tarafından kurtarıldı
59 gündür kayıptı! Alıkonulan kadın Müge Anlı'nın canlı yayınında polis ekipleri tarafından kurtarıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Fare zehri verdiği sevgilisini işten dönünce boğarak öldürdü! Mahkemede çark etti
Fare zehri verdiği sevgilisini işten dönünce boğarak öldürdü! Mahkemede çark etti
Göz bozuklukları çocukların okul başarısını düşürebiliyor!
Göz bozuklukları çocukların okul başarısını düşürebiliyor!
4.8 büyüklüğündeki deprem panik yarattı! 6 gün önce yine sallanmıştı
4.8 büyüklüğündeki deprem panik yarattı! 6 gün önce yine sallanmıştı
Milli Eğtim Bakanı, ÖSYM Başkanı'nı kabul etti
Milli Eğtim Bakanı, ÖSYM Başkanı'nı kabul etti
Düğünde horoza zorla içki içirdiler! Verilen cezaya bakın
Düğünde horoza zorla içki içirdiler! Verilen cezaya bakın
Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Aydın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Ziraatçılar destek istiyor! Üreticiye destek şart!
Ziraatçılar destek istiyor! Üreticiye destek şart!